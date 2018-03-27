Boğaziçili YPG severlere de Kılıçdaroğlu sahip çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin operasyonunda şehit olan askerlerimiz için lokum dağıtan vatansever gençlere saldıran terör örgütü sempatizanı öğrencilere sahip çıkan Kılıçdaroğlu yine büyük bir skandala imza attı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamaları

"ÜNİVERSİTELER BABANIN MALI MI"

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları hatırlatarak, "Sizi üniversitede okutmayacağım diyor. Sen kimsin ya.. Sen kimsin de okutmayacaksın. Üniversiteler babanın malı mı? Bu ülkenin malı. Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez" şeklinde konuştu.

"ŞEHİTLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMAZ"

Şehitler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir. Şehitler, şehit yakınları, gaziler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir. Şehit şehittir. Şehidin sağcısı solcusu mu olur? Şehitler üzerinden siyaset yapılmaz.

Maden şehitleri için de aynı ayrımcılığı yaptılar. 2003-2014 arasında hayatını kaybeden madenciler için özel kanun getirdiler. Peki, 2003'ten önce hayatını kaybedenler, onlar sayılmayacaklar. Neden yapıyorlar? Emin olun, ben anlamakta zorlanıyorum. İnsan bizim insanımız, ölen de bizim insanımız niye ayrım yapıyorsunuz? Her seçim öncesi Zonguldak'a gidiyorlar, oyları alıyorlar sonra uyutuyorlar. Zonguldak'a da Soma'ya da sesleniyorum, bu oyuna gelmeyin. Bunlara oy verdiğiniz andan itibaren sizi kullanırlar.

Siyasilerin Suriye ve Ortadoğu'da yaptıkları bütün hataları ordumuz düzeltmeye çalışıyor. Nasıl? Mehmetçik hayatını vererek.

Üniversitelerde şiddet olmaz, Şiddete teslim ederseniz, bilgi üretmez. Lokum dağıtanlara şiddetle müdahaleyi asla doğru bulmuyoruz.