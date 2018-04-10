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Dağlıca'dan acı haber

Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde görev yapan Afyonkarahisarlı Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş, ayağının kayması sonucu kayalıklardan düşerek şehit oldu.

Dağlıcadan acı haber

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Balcam köyü nüfusuna kayıtlı olan 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın şehadet haberi annesi Emine ve babası Arif Sarıtaş'a askeri erkan tarafından haber verildi. 2014 yılında göreve başlayan Sarıtaş'ın bekar olduğu öğrenildi. Cenazenin, Balcam köyünde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.

  • 10 Nisan 2018, Salı 15:02
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