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Genç kızı duyan herkes 'öyle bir şey olur mu' diyor

'nın Merzifon ilçesinde vücudunda iğne şeklinde metal cisimler çıkan genç kız, aynı şoku 8 yıl sonra yeniden yaşadı. Sol bacağında kaşıntılara yol açan kızarıklığın tedavisi için gittiği 'da doktorların ayağında çok sayıda metal iğne şeklinde cisimlerin olduğunu söylemesi üzerine şok yaşayan , ameliyatın ardından memleketine döndü. Yaşadıklarını tam unutmak üzereyken benzer kızarıklıkları bu defa 8 yıl sonra sol kolunda gözlemleyen genç kızın başvurduğu çekilen röntgeninde iğne şeklindeki metal cisimlere rastlandı.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 15:46
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