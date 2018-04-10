AMASYA'nın Merzifon ilçesinde vücudunda iğne şeklinde metal cisimler çıkan genç kız, aynı şoku 8 yıl sonra yeniden yaşadı. Sol bacağında kaşıntılara yol açan kızarıklığın tedavisi için gittiği İstanbul'da doktorların ayağında çok sayıda metal iğne şeklinde cisimlerin olduğunu söylemesi üzerine şok yaşayan Sevda Topkök, ameliyatın ardından memleketine döndü. Yaşadıklarını tam unutmak üzereyken benzer kızarıklıkları bu defa 8 yıl sonra sol kolunda gözlemleyen genç kızın başvurduğu Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde çekilen röntgeninde iğne şeklindeki metal cisimlere rastlandı.
Genç kızı duyan herkes 'öyle bir şey olur mu' diyor
Etiketler: Amasya , Ağrılar , Sevda Topkök , İstanbul , Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde
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