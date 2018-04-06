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Çürük tosuncuk

’ın firari CEO’su ’la ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı! Tosuncuğun, vücut dengesizliği nedeniyle çürük raporu alıp askere gitmediği anlaşıldı.

Çürük tosuncuk
Türkiye'de büyük yankı uyandıran olayında ilginç bir detay ortaya çıktı. Yüz bini aşkın kişiyi 1.1 milyar lira dolandıran ve dünya çapında aranan Mehmet Aydın'ın, çürük raporuyla askerlikten yırttığı anlaşıldı. Aydın, 2011'de 'nın Yıldırım İlçesi'ndeki Askerlik Şubesi'ne başvurdu. Hastaneye sevk edilen Aydın, oradan da GATA'ya gönderidi. Muayene edilen Aydın'ın boy ve kilo dengesizliği olduğu belirlendi. Ardından da 'askerliğe elverişsiz' raporu verildi. Bu rapor sayesinde askere gitmedi. En son Uruguay'da ortaya çıkan Aydın, dünyanın her tarafından ile aranıyor. Aydın'ın eşi Sıla Aydın ise tutuklu... Aydın'ın tutuklu yakın koruması Cafer Çolak ifadesinde "'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. İçeriye girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Kokain kullanımında bana hiçbir ikram olmamıştır. Hiçbir şekilde eşlik etmedim, kullanmadım. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum." demişti.
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