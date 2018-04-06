Türkiye'de büyük yankı uyandıran Çiftlik Bank olayında ilginç bir detay ortaya çıktı. Yüz bini aşkın kişiyi 1.1 milyar lira dolandıran ve dünya çapında aranan Mehmet Aydın'ın, çürük raporuyla askerlikten yırttığı anlaşıldı. Aydın, 2011'de Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki Askerlik Şubesi'ne başvurdu. Hastaneye sevk edilen Aydın, oradan da İstanbul GATA'ya gönderidi. Muayene edilen Aydın'ın boy ve kilo dengesizliği olduğu belirlendi. Ardından da 'askerliğe elverişsiz' raporu verildi. Bu rapor sayesinde askere gitmedi. En son Uruguay'da ortaya çıkan Aydın, dünyanın her tarafından Kırmızı Bülten ile aranıyor. Aydın'ın eşi Sıla Aydın ise tutuklu... Aydın'ın tutuklu yakın koruması Cafer Çolak ifadesinde "Kıbrıs'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. İçeriye girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Kokain kullanımında bana hiçbir ikram olmamıştır. Hiçbir şekilde eşlik etmedim, kullanmadım. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum." demişti.
Çürük tosuncuk
Çiftlik Bank’ın firari CEO’su Mehmet Aydın’la ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı! Tosuncuğun, vücut dengesizliği nedeniyle çürük raporu alıp askere gitmediği anlaşıldı.
Etiketler: Kırmızı bülten , Çiftlik Bank , Mehmet Aydın , İstanbul , Türkiye , Kıbrıs , Bursa
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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