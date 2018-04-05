Çiftlik Bank olayında binlerce kişinin milyonlarca lirasının dolandırılmasına ilişkin olarak dünya çapında aranan Mehmet Aydın hakkında yeni bir gerçek daha ortaya çıktı. Milliyet.com.tr, Mehmet Aydın'ın askerlik detaylarına ulaştı. Yakın korumasının Kıbrıs'ta kumar ve kokain alemleri yaptığını ifade ettiği Aydın, 2011'de 'askerliğe elverişsiz' raporu alarak askere gitmemiş.
İlk kez ortaya çıktı! Çiftlik Bank'ın firari CEO'su...
Milyonlarca liralık vurgun yaparak yurtdışına kaçan Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın 2011 yılında 'askerliğe elverişsiz' raporu alarak askere gitmediği ortaya çıktı.
Etiketler: Çiftlik Bank , Bursa , Mehmet Aydın , İstanbul , Kırmızı bülten
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