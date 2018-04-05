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İlk kez ortaya çıktı! 'ın firari CEO'su...

Milyonlarca liralık vurgun yaparak yurtdışına kaçan 'ın firari CEO'su 'ın 2011 yılında 'askerliğe elverişsiz' raporu alarak askere gitmediği ortaya çıktı.



olayında binlerce kişinin milyonlarca lirasının dolandırılmasına ilişkin olarak dünya çapında aranan hakkında yeni bir gerçek daha ortaya çıktı. Milliyet.com.tr, Mehmet Aydın'ın askerlik detaylarına ulaştı. Yakın korumasının Kıbrıs'ta kumar ve kokain alemleri yaptığını ifade ettiği Aydın, 2011'de 'askerliğe elverişsiz' raporu alarak askere gitmemiş.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 09:52
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