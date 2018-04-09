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Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (9 Nisan 2018 hava durumu tahminleri)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine ilişkin son verileri açıkladı. Bu verilere göre İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? gibi sorularınızın cevapları haberimizde. İşte 9 Nisan 2018 hava durumu tahminleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre: bugün (Pazartesi) Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Malatya, Ağrı, Ardahan, Van, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 08:17
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