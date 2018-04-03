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Karakader!

Bahar Karakuş, öğretmeninin tacizine uğradı. Yeni kayıt yaptırdığı lisede ise erkek arkadaşının annesi ile okul müdürünün tehditlerine maruz kaldı

Karakader!
İstanbul'da yaşayan lise son sınıf öğrencisi Bahar Cansın Karakuş'un (18) hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi. Karakuş, 14 yaşında dershane dönüşünde, Murat K. tarafından götürüldüğü apartman boşluğunda taciz edildi. Yakalanan sapık 2 yıl hapis yedi. Genç kız, iki yıl sonra bu kez tarih öğretmeni Abdullah A.'nın tacizine uğradı. Öğretmen okuldan uzaklaştırıldı. Karakuş ise Avcılar'daki bir liseye kayıt yaptırmak zorunda kaldı. Burada da, tanıştığı erkek arkadaşı B.Ç.'nin annesi Banu Ç.'nin, "Avcılar benden sorulur. Seni öldüreceğim" şeklindeki tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Banu Ç. ayrıca okul müdürünün kapısını çaldı. Genç kızın okul atılmasını talep etti. İkiliyi savcılığa şikayet eden Karakuş, "Banu Ç.'ye uzaklaştırma, bana da koruma kararı çıkarıldı. Müdür bana, 'Pılını pırtını topla, okulu terk et' dedi. 23 gündür okula gidemiyorum" dedi.

Yunus Emre KAVAK
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