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'ın beyni bulundu

Binlerce kişiyi 2 milyar lira dolandıran sisteminin arkasındaki beyin bulundu. Sitenin yazılımcısı olduğu tespit edilen ve 6 kişilik beyin takımı listesinde tepelerde bulunan 'un arandığı öğrenildi.

sisteminin tüm yazılım işlerinden sorumlu olan , 'beyin takımı' olarak değerlendirilen listede de yer alıyor.

Türkiye günlerdir 27 yaşındaki 'ın kurduğu ve kısa sürede milyarlarca lira topladığı Çiftlik Bank hadisesini konuşuyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ önceki gün yaptığı açıklamada soruşturmalar kapsamında 6 kişi hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkarıldığını açıklamıştı. O 6 kişilik listeye ulaşıldı. Listenin en başında Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın var. Onlardan sonra gelen isim ise bütün sistemin 'yazılımcısı' olarak geçen Cudi Cumhur Yurdakul... 'Beyin takımı' olarak değerlendirilen zanlılar dünyanın her yerinde aranıyor.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 08:59
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