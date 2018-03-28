;
Yol Durumu
  1. Çorum'da feci kaza

devlete para ödeyecek!

, en geç 2020 yılında garanti ödemesini almak yerine devlete para öder hale gelecek.

hizmete açıldığında günlük 20 bin araç geçişi gerçekleşirken, bugün sayının 50 binin üzerine çıktığını belirten Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, "Yıl sonuna kadar günlük 68 bin 500 araçlık geçiş garanti rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz. Hatta en geç 2020'de Avrasya Tüneli garanti ödemesi almak yerine devlete para öder hale gelecek" dedi.

Etiketler:
  • 28 Mart 2018, Çarşamba 08:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar