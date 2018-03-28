Avrasya Tüneli hizmete açıldığında günlük 20 bin araç geçişi gerçekleşirken, bugün sayının 50 binin üzerine çıktığını belirten Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, "Yıl sonuna kadar günlük 68 bin 500 araçlık geçiş garanti rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz. Hatta en geç 2020'de Avrasya Tüneli garanti ödemesi almak yerine devlete para öder hale gelecek" dedi.