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'ta yeni detaylar! Paralar iade edilecek

isimli saadet zinciri sistemle binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ile ilgili ilk şikayetin 24 Kasım 2017’de Taraklı Kaymakamı Cihat Koç’un yaptığı ortaya çıktı. Bu şikâyet sayesinde 11 milyon TL’ye el konuldu.

Çiftlik Bankta yeni detaylar! Paralar iade edilecek

Yüksek kâr vaadiyle 132 bin kişiyi dolandırıp kaçan 'ın sahibi (27) hakkındaki ilk şikâyetin, 24 Kasım 2017'de Sakarya'nın Taraklı ilçesinin Kaymakamı Cihat Koç tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Süreç şöyle gelişti: Mehmet Aydın 'dünyanın en büyük mavi yumurta üretim tesisi' olacağını iddia ettiği Taraklı'daki tesisin 4 Kasım 2017'deki açılışına, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ve Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural'ı da davet etti.

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  • 27 Mart 2018, Salı 09:05
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