Yüksek kâr vaadiyle 132 bin kişiyi dolandırıp kaçan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın (27) hakkındaki ilk şikâyetin, 24 Kasım 2017'de Sakarya'nın Taraklı ilçesinin Kaymakamı Cihat Koç tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Süreç şöyle gelişti: Mehmet Aydın 'dünyanın en büyük mavi yumurta üretim tesisi' olacağını iddia ettiği Taraklı'daki tesisin 4 Kasım 2017'deki açılışına, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ve Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural'ı da davet etti.