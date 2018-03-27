Yüksek kâr vaadiyle 132 bin kişiyi dolandırıp kaçan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın (27) hakkındaki ilk şikâyetin, 24 Kasım 2017'de Sakarya'nın Taraklı ilçesinin Kaymakamı Cihat Koç tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Süreç şöyle gelişti: Mehmet Aydın 'dünyanın en büyük mavi yumurta üretim tesisi' olacağını iddia ettiği Taraklı'daki tesisin 4 Kasım 2017'deki açılışına, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ve Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural'ı da davet etti.
Çiftlik Bank'ta yeni detaylar! Paralar iade edilecek
Çiftlik Bank isimli saadet zinciri sistemle binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın ile ilgili ilk şikayetin 24 Kasım 2017’de Taraklı Kaymakamı Cihat Koç’un yaptığı ortaya çıktı. Bu şikâyet sayesinde 11 milyon TL’ye el konuldu.
Etiketler: Çiftlik Bank , Mehmet Aydın
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.