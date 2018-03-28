Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına yer alan karara göre, Beyrut (Lübnan) Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Kinşasa (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Büyükelçisi Bekir Uysal merkeze alındı.

Bakanlık Müşaviri Büyükelçi Ahmet Asım Karar, Vagadugu (Burkino Faso) Büyükelçiliği görevine atanırken, Abuja (Nijerya) Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut büyükelçisi oldu. Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı olan Salih Boğaç Güldere ise Kinşasa Büyükelçiliği görevine getirildi.