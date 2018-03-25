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'ta vurgun büyüyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sistemine ilişkin diğer illerde başlatılan soruşturmaların tek elden yürütülebilmesi amacıyla ilgili başsavcılıklara yazı gönderdiği ortaya çıktı - Söz konusu yazıda, Çiftlik Bank sistemi aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığının tespit edildiği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığının tespit edildiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Çiftlik Bank sistemine ilişkin başlatılan soruşturmaların tek elden yürütülebilmesi amacıyla konuyla ilgili soruşturma yürüten diğer başsavcılıklara yazı gönderdiği ortaya çıktı.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 15:26
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