İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçakla ilgili sürpriz bir tanık ortaya çıktı. THY'ye ait Boeing 777 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu öğrenildi. Pilotun, "Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu" dediği kaydedildi. Kazayla ilgili olarak pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı kaydedildi.
Düşen jetle ilgili sürpriz tanık
İran'da düşen ve içinde bulunan 11 kişinin yaşamını yitirdiği jet kazasıyla ilgili sürpriz bir tanık ortaya çıktı. Aynı saatlerde İran üzerinde bulunan THY pilotunun "Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu" dediği öğrenildi.
Etiketler: İran , THY , Başaran Holding , kaza
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