Düşen jetle ilgili sürpriz tanık

İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçakla ilgili sürpriz bir tanık ortaya çıktı. THY'ye ait Boeing 777 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu öğrenildi. Pilotun, "Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu" dediği kaydedildi. Kazayla ilgili olarak pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı kaydedildi.