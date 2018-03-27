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Düşen jetle ilgili sürpriz tanık

'da düşen ve içinde bulunan 11 kişinin yaşamını yitirdiği jet sıyla ilgili sürpriz bir tanık ortaya çıktı. Aynı saatlerde İran üzerinde bulunan pilotunun "Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu" dediği öğrenildi.

Düşen jetle ilgili sürpriz tanık

'da düşen 'e ait uçakla ilgili sürpriz bir tanık ortaya çıktı. 'ye ait Boeing 777 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu öğrenildi. Pilotun, "Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu" dediği kaydedildi. yla ilgili olarak pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

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  • 27 Mart 2018, Salı 07:16
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