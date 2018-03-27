Erdoğan’dan Dünya Tiyatro Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, sanatın sevgi, saygı, hoşgörü ve barış ortamının vazgeçilmez koşulu olduğunu belirterek, "Sanat, sanatçılarımızın fedakâr ve duyarlı çalışmalarıyla yükselecek, ülkemizi kültür ve sanat alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır " ifadelerini kullandı.
Sanatın ve sanatçının ülkenin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadığını ifade eden Erdoğan'ın mesajı şöyle: "Kendine özgü araçları ve ifade biçimleriyle insani ve vicdani yönlerimizi ortaya koyan, etki gücüyle toplumların kültürel yapısını ve ahlaki birikimlerini sağlamlaştıran sanat dallarından biri olan tiyatro, toplumsal yaşamda etkinliğini her geçen gün artırarak sürdürmektedir. Yaşama ayna tutan, insanı insana anlatan, sorgulayıcı ve eleştirel bakış açısıyla olayların anlaşılmasına vesile olan tiyatro, meddah, kukla ve gölge oyunu gibi türleriyle ülkemizde gelenekselleşmiş; her zaman geniş bir seyirci kitlesine hitap ederek, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplum için etkili bir eğitim aracı olmuştur. Tüm sanat dallarında olduğu gibi, tiyatroda da kaliteli ve seçkin eserlerin izleyiciyle buluşturulması, evrensel değerlerin benimsenmesinde, milli kültürümüzün zenginleşerek yaşatılmasında, geliştirilmesinde ve geleceğe taşınmasında büyük önem taşımaktadır."
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