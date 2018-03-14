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'da düşen jetle ilgili bomba iddia!


, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk uçağında yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 09:08
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