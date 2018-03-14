İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk uçağında yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı.
İran'da düşen jetle ilgili bomba iddia!
Etiketler: Adli Tıp Kurumu , İran , Türkiye , Mina Başaran , uçak kazası
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