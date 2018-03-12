İran'da düşen Türk jetinde tüm cenazelere ulaşılırken, kazanın ilk saatlerinde sosyal medyada uçakta olduğu söylentisi çıkan pilot Elif Ulusoy'dan açıklama geldi.
Düşen jette ilginç gelişme! Herkes onu da öldü sanıyordu ama...
Türkiye'de, İran'da düşen özel jetin yankıları sürerken olayla ilgili ilginç bir gelişme daha yaşandı. Uçakta olduğu sanılan ve öldüğü düşünülen Pilot Elif Ulusoy'un iki hafta önce Başaran Holding'ten kovulduğu ve uçakta bulunmadığı ortaya çıktı.
Etiketler: Elif Ulusoy , İran , Başaran Holding
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iki hafta evvel üzüntüden aglamistir....sindi kovuldugu icin sevincten agliyordur...ya iste cenabi hak buyuruyor sizin iiy sandiklarinizdaki kötüyü --kötü sandiklarinizdaki iyiyide göremezsiniz alin size örnek..kovulduguna sevinen bir insan.
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