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Düşen jette ilginç gelişme! Herkes onu da öldü sanıyordu ama...

Türkiye'de, 'da düşen özel jetin yankıları sürerken olayla ilgili ilginç bir gelişme daha yaşandı. Uçakta olduğu sanılan ve öldüğü düşünülen Pilot 'un iki hafta önce 'ten kovulduğu ve uçakta bulunmadığı ortaya çıktı.

Düşen jette ilginç gelişme! Herkes onu da öldü sanıyordu ama...

'da düşen Türk jetinde tüm cenazelere ulaşılırken, kazanın ilk saatlerinde sosyal medyada uçakta olduğu söylentisi çıkan pilot 'dan açıklama geldi.

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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 14:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

iki hafta evvel üzüntüden aglamistir....sindi kovuldugu icin sevincten agliyordur...ya iste cenabi hak buyuruyor sizin iiy sandiklarinizdaki kötüyü --kötü sandiklarinizdaki iyiyide göremezsiniz alin size örnek..kovulduguna sevinen bir insan.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.03.2018 16:58
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