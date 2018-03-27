İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona helikopter, çevik kuvvet şube müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil olmak üzere çok sayıda sivil ekip destek verdi.