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  1. Düşen jetle ilgili sürpriz tanık

'da 30 adrese baskın

Emniyet'ine bağlı Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti daha önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. bölgesinde yapılan baskınlarda birçok kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona helikopter, çevik kuvvet şube müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil olmak üzere çok sayıda sivil ekip destek verdi.

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  • 27 Mart 2018, Salı 07:44
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