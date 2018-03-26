Hürriyet Gazetesi yazarı Melis Alphan Hürriyet'in de dahil olduğu Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından kovulan ilk isim oldu.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu tarafından satın alınması sonrasında yolların ayrıldığı ilk isim Hürriyet yazarı Melis Alphan oldu.

Alphan,twitter'da "Bugün Hürriyet'le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler" yazarak durumu duyurdu.







Alphan satış haberi sonrasında Demirören ailesiyle ilgili attığı bu tweetle gündeme gelmişti.

Provokatör Hürriyet yazarı Alphan, yakın zaman önce "Türkiye'de ensest oranı %40" başlıklı yazısıyla karalama kampanyası ve provokasyona imza atmış, bu çıkışa toplumun birçok kesiminde büyük tepki gelmişti.