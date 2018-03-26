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’de çöl varanı bulundu

’ın ilçesine bağlı Girikova köyünde, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaklaşık 1 metrelik çöl varanı bulundu.


ilçesine bağlı Girikova köyünde, yol yapım çalışması sırasında köylüler, nesli tükenmekte olan ve 'dev kertenkele' adı da verilen çöl varanı buldu.
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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 17:06
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