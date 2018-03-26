"Kullanıcı verilerini şirketlere satmak" ve "bu verilerin usulsüz kullanımını denetlememek" ile suçlanan sosyal medya devi Facebook, bu kez de telefonlarına Facebook uygulaması yükleyen kişilerin "cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmak" ile suçlanıyor. Dünyada en çok kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook'un, sadece uygulama içerisindeki aktiviteyi değil, uygulamanın yüklendiği telefondan yapılan aramaları ve gönderilen kısa mesajları da takibe aldığı belirtildi.







Ars Technica internet sitesinde yer alan habere göre, çok sayıda kullanıcı Twitter'da yaptıkları paylaşımlarda Facebook hesaplarındaki indirilebilir veri dosyalarında arama geçmişlerine ait aylara ve yıllara yayılan detaylı dökümler olduğunu bildirdi.

Habere göre göre Dylan McKay isimli bir Yeni Zelandalı, Facebook'un kendisiyle ilgili tuttuğu verileri incelerken, arama kayıtlarına ilişkin bilgilere ulaştı.







​McKay, Facebook'un kayıtlarında aranan isimlerin, telefon numaralarının ve arama süresinin bulunduğunu aktardı.



ArsTechnica'nın incelemesinde, Android cihazlardan yapılan aramaların verilerinin Facebook tarafından en az 2015 yılından beri tutulmakta olduğu görüldü

Facebook'un söz konusu bilgileri Android cihazlarda yayın olarak kullanılan Messenger adlı mesaj uygulaması aracılığıyla edindiği bildirildi.





ARAMA GEÇMİŞLERİ KAYDEDİLMİŞ

Uygulamanın son dönemde uygulama içi bir diyalog butonuyla irtibat bilgilerini "sürekli paylaşmak" için izin istemesi kullanıcıları harekete geçirdi. Hesaplarındaki veri kayıt dosyalarını inceleyen kullanıcılar bu izin talebinin ortaya çıkmasının öncesinde, arama geçmişlerinin yıllardır tarihsel olarak kaydedildiğini anladıklarını vurguladı.

Kullanıcılar, dökümü çıkarılan aramaların daha çok aile ve arkadaş gibi yakın çevrelerindeki kişilerle yaptıkları görüşmeler olduğuna dikkati çekti.

Son ortaya çıkan skandallardan sonra milyonlarca kişi Facebook hesabını silme kararı almıştı. "Facebook hesabımı nasıl silerim" son zamanlarda Google'da en çok arananlar listesinde.



