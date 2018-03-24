Bu daha fragman

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Mehmetçik , PKK’lı teröristleri ezdi geçti. 57 günde ’e girdi. Bütün dünya, bayrağımızı diken kahramanı nefesini tutarak izledi

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Komandolarımız 'Girilemez' denilen tünellere girdi. PKK'lı katilleri darmadağın etti. 'e bayrağımızı dikti. Bu görüntüleri dünya 344 TV kanalından canlı izledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, harekatın devamını şöyle ilan etti: Trump'a da Putin'e de söyledim. Artık geri adım atmayız. Sırada İdlib ve Menbiç var.
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