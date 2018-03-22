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Milyonlar 30 cm'lik şirkete aktı

'ın binlerce kişiden topladığı paraları gönderdiği KKTC'deki Fame Game isimli şirketim 30 santimlik bir posta kutusu şirket olduğu ortaya çıktı.

Milyonlar 30 cmlik şirkete aktı

KKTC'deki şirket üzerinden kendi şahsi hesabına aktardığı para miktarı 120 milyon lirayı bulduğu öğrenildi. Konuyla ilgili, KKTC'de ayrı bir soruşturma devam ediyor. Fame Game şirketi ise Gazimağusa kentindeki serbest bölgede kurulu.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 08:43
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