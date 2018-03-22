Milyonlar 30 cm'lik şirkete aktı

KKTC'deki şirket üzerinden kendi şahsi hesabına aktardığı para miktarı 120 milyon lirayı bulduğu öğrenildi. Konuyla ilgili, KKTC'de ayrı bir soruşturma devam ediyor. Fame Game şirketi ise Gazimağusa kentindeki serbest bölgede kurulu.