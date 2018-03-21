Yüz binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a giderek lüks ve korunaklı bir sitede bir malikâne, Ferrari marka bir araç ve bir yat aldığı ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Aydın'ın aldığı araç ve mülkleri 10 sene önce Uruguay'a yerleşen Türkiye kökenli Osman K isimli adamın üzerine kayıt ettirdiği öğrenildi.
Ferrarili Tosun
Çiftlik Bank vurgunu ile binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran ve ardından Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın yaşamına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bu ülkede lüks bir ev satın alan Aydın'ın şimdi de Ferrari ve yat satın aldığı da ortaya çıktı. Uruguay'daki mallarını ülkede yaşayan başka bir Türk'e devrettiği öğrenilen Tosun'un lüks yaşamı göz kamaştırıyor.
Etiketler: Mehmet Aydın , Çiftlik Bank , Ferrari
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