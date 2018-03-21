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li Tosun

vurgunu ile binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran ve ardından Uruguay'a kaçan 'ın yaşamına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bu ülkede lüks bir ev satın alan Aydın'ın şimdi de ve yat satın aldığı da ortaya çıktı. Uruguay'daki mallarını ülkede yaşayan başka bir Türk'e devrettiği öğrenilen Tosun'un lüks yaşamı göz kamaştırıyor.

Yüz binlerce kişiyi mağdur eden CEO'su 'ın 2017'de Uruguay'a giderek lüks ve korunaklı bir sitede bir malikâne, marka bir araç ve bir yat aldığı ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Aydın'ın aldığı araç ve mülkleri 10 sene önce Uruguay'a yerleşen Türkiye kökenli Osman K isimli adamın üzerine kayıt ettirdiği öğrenildi.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 08:43
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