Yüz binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a giderek lüks ve korunaklı bir sitede bir malikâne, Ferrari marka bir araç ve bir yat aldığı ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Aydın'ın aldığı araç ve mülkleri 10 sene önce Uruguay'a yerleşen Türkiye kökenli Osman K isimli adamın üzerine kayıt ettirdiği öğrenildi.