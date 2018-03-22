Çiftlik Bank’ın İstanbul’daki merkezine baskın! El konuldu...

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çiftlik Bank'ın Beykoz'daki ana merkezi olan lüks villaya operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çiftlik Bank'ın Beykoz'daki ana merkezi olan lüks villaya operasyon düzenledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.