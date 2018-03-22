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Çiftlik Bank’ın İstanbul’daki merkezine baskın! El konuldu...

Yüksek kâr payı vaadiyle 77 bin kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank’ın İstanbul’daki merkezini polis bastı. 3 katlı ve havuzlu lüks villada, şirket kayıtlarının tutulduğu ana server ile 9 bilgisayara el konuldu.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çiftlik Bank'ın Beykoz'daki ana merkezi olan lüks villaya operasyon düzenledi.

  • 22 Mart 2018, Perşembe 09:20
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