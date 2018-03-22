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'den kritik uyarı

Marmara Bölgesi'nin batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Toz taşınımı nedir? Detaylar haberimizde...

Meteorolojiden kritik uyarı

'den yapılan açıklamada, bugün 08.00 ila 13.00 saatleri arasında Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği duyuruldu. Hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma ile yer yer çamur şeklinde yağmur ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Toz taşınımı nedir?
Genelde Güney rüzgarlarının sebep olduğu, 40-60 km/s de meydana gelen toz bulutlarıdır. Nefes alımını güçleştirir ve görüş mesafesini kısaltır.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 08:33
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