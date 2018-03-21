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Bomba iddia! Uruguay'dan da kaçtı

Türkiye'de son dönemin en önemli dolandırıcılık olayının yaşandığı ile ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Uruguay basını, topladığı paralarla kendi ülkelerine kaçan Çiftlik Bank CEO'su 'ın ülkeden ayrıldığını öne sürdü.



ile ilgili haberleri Uruguay'da yakından takip eden ülkenin etkili yayın organlarından El Observador, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak 'ın ülkeyi terk ettiğini yazdı.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 11:57
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