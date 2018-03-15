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mağdurlarını çıldırtacak görüntü

adı altında binlerce kişiden milyonlarca lira toplayarak kayıplara karışan , bir sosyal medya platformu üzerinden kendisine yöneltilen "Paraları eziyor musun?" sorusuna desteler halindeki banknotların görüldüğü bir video ile cevap verdi.

Çiftlik Bank mağdurlarını çıldırtacak görüntü

Yayınlanan son videoda, mağdurlarını epey kızdıracak görüntüler yer alıyor. İnsanların sorular sorup videolu cevaplar aldığı sosyal medya platformu Papillion'da bir kullanıcı "Paraları eziyor musun, gerçekten sövmeyeceğim, hakkını veriyorsan helal olsun" şeklinde bir soru sordu.

Bu sorunun üzerine 'ın daha önce de cevaplar verdiği kendi sayfasından, milyonlarca dolar olduğu düşünülen paraların yer aldığı bir video paylaşıldı.

Şu anda yurt dışında Uruguay'da olduğu tahmin edilen Mehmet Aydın'ın kolundaki altın saat de dikkat çekti. Paralar ve saatler ile görüntü paylaşmaktan çekinmeyen Aydın'a bu videodan sonra tepkiler yükselmeye başladı.

Mehmet Aydın'ın Papillion'da yayınladığı video şu anda kaldırılmış gözüküyor olsa da, pek çok kişi videoyu çoktan YouTube gibi sosyal mecralara taşıdılar.

İşte o video:

Çiftlik Bank mağdurlarını çıldırtacak görüntü





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  • 15 Mart 2018, Perşembe 21:44
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