Aylardır gündemde olan, haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan ve binlerce insanı dolandırarak mağdur eden Çiflik Bank skandalının etkileri sürerken, ortaya yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor.
"Bu kadar insan aptal olamaz" dedi dolandırıldı
Gün geçmiyor ki Çiftlik Bank tarafından dolandırılan yeni biri daha ortaya çıkmasın. Aylar önce yapılan bir ropörtajda konuşan Çiftlik Bank üyesi bir kadın "Bu kadar insan aptal olamaz" dedi, dolandırılanlar kervanına katıldı.
Etiketler: Çiftlik Bank , Mehmet Aydın
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tosun pasa isi goturmus
Insanlar aptal degil o aptal cunku eninde sonunda Turk adaletine hesap verecek turp
aptal demiyelim...daha fazla kazanma hirsi diyelim....gözün dibi yokki torba dolsun...
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