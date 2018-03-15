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"Bu kadar insan aptal olamaz" dedi dolandırıldı

Gün geçmiyor ki tarafından dolandırılan yeni biri daha ortaya çıkmasın. Aylar önce yapılan bir ropörtajda konuşan Çiftlik Bank üyesi bir kadın "Bu kadar insan aptal olamaz" dedi, dolandırılanlar kervanına katıldı.

Bu kadar insan aptal olamaz dedi dolandırıldı

Aylardır gündemde olan, haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan ve binlerce insanı dolandırarak mağdur eden Çiflik Bank skandalının etkileri sürerken, ortaya yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 12:48
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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tr sevdalisi tr sevdalisi

tosun pasa isi goturmus

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evet2
hayır0
cevapla 15.03.2018 16:45
Dostum Dostum

Insanlar aptal degil o aptal cunku eninde sonunda Turk adaletine hesap verecek turp

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.03.2018 16:08
taka41 taka41

aptal demiyelim...daha fazla kazanma hirsi diyelim....gözün dibi yokki torba dolsun...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.03.2018 13:51
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