'Çift'lik Bank!
Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın, yüksek kar vaadiyle 80 bin kişiden para topladı. 511 milyon liralık vurgun yapıp Uruguay’a kaçtı. Soruşturma firarinin eşine kadar uzandı. Güvenlik güçlerine teslim olan Sıla Aydın ise tehditler aldığını açıkladı...
MAĞDURLAR İSYAN ETTİ
80 bine yakın kişiden 511 milyon lira toplayan Aydın, önce Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçtı. Çiftlik Bank'ın soruşturmasında ilk gözaltı İstanbul'da yaşandı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Taraklı Tesisi'nin sorumlusu olan Cemal Ç., İstanbul Üsküdar'daki evine yapılan baskınla yakalandı. Paralarını alamayan mağdurlar isyan bayrağını açtı. Çiftlik Bank skandalında çok çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma, firari Aydın'ın 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın'a uzandı. Firari Aydın'ın Çiftlik Bank'tan topladığı paranın 1.7 milyon lirasını, eşi Sıla'nın hesabına aktardığı, kızına gelen paraya el koyan kayınpeder Hakan Soysal'ın ise Ocak ayında yeni bir şirket kurduğu ortaya çıktı.
EŞİNDEN BOŞANMADI
Mağdurlar, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile birlikte şirket yönetiminde ismi geçen Sıla Aydın'a sosyal medyadan hakaretler yağdırdı. Gözlerin çevrildiği genç kadın, daha fazla saklanamadı. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim olan Aydın, hakkındaki suçlamaları yalanladı. Tehditler aldığını anlattı. Eşi Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçtığını söyleyen Sıla Aydın, "Herkes beni arıyor. Hakaretlere uğruyorum. Mehmet Aydın ile birlikte olsaydım onunla kaçardım" ifadelerini kullandı. Avukat Abdullah Yörük ise Aydın'ı 1 yıl önce evlendiği eşinden boşanmak istediğini ancak Mehmet Aydın'ın 5 bin TL nafaka ödemeye yanaşmadığını açıkladı.
SILA AYDIN TUTUKLANDI
Polise teslim olan Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ile gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak, adliyeye sevk edildi. Aydın ve Çolak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Çiftlik Bank , Mehmet Aydın , Sıla Aydın , İstanbul , Türkiye , Bursa
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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