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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Erdoğan ile Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi 'in telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. ile Almanya arasındaki diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusunda kararlılıklarını yineleyen iki lider, yasa dışı göçle mücadele ve mülteciler konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, - ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da federal hükümetin resmen göreve başlaması ve şansölyelik görevini yeniden üstlenmesi vesileyesiyle Merkel'e tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

ZEYTİN DALI HAREKATI HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNULDU
İki lider, Türkiye ve Almanya arasındaki diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını yinelediler, yasa dışı göçle mücadele ve mülteciler konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret ettiler.

Terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, 26 Mart'ta Varna'da gerçekleştirilecek olan AB Liderler Zirvesi'nin önemi üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarıyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 21:20
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