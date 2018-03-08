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Kadın ozana miras infazı!

Kadın ozana miras infazı!
Ankara Etimesgut'ta yaşayan Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar (58) ile nişanlısı Halil B, geçtiğimiz pazartesi evlerinden çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Gülçınar, kurtarılamadı. Ağır yaralanan nişanlısı ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Saldırının Halil B'nin oğlu Hüseyin B. tarafından işlendiği öğrenildi. Katilin "Miras bölünür" endişesiyle saldırdığı ortaya çıktı. Polis, Hüseyin B'yi arıyor. Türkiye'deki 4 kadın halk ozanından biri olan Gülçınar, UNESCO tarafından Türkiye'yi temsilen Paris'e davet edilmişti.
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