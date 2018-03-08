Kadın ozana miras infazı!

Ankara Etimesgut'ta yaşayan Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar(58) ile nişanlısı Halil B, geçtiğimiz pazartesi evlerinden çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Gülçınar, kurtarılamadı. Ağır yaralanan nişanlısı ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Saldırının Halil B'nin oğlu Hüseyin B. tarafından işlendiği öğrenildi. Katilin"Miras bölünür" endişesiylesaldırdığı ortayaçıktı. Polis, Hüseyin B'yi arıyor. Türkiye'deki 4kadın halk ozanındanbiri olan Gülçınar,UNESCO tarafındanTürkiye'yi temsilenParis'e davet edilmişti.
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