Prag operasyonunun detayları ortaya çıktı

Cumartesi gecesi Prag'tan gelen bir haber Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Salih Müslüm'ün Çek emniyet güçleri tarafından yakalandığının Türk yetkililerine duyurulması üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından yoğun bir diplomasi başlatıldı. PKK'nın Ankara'daki bombalı saldırılarıyla ilgili suçlanan ve kırmızı bültenle aranan Salih Müslüm, 4 milyon lira ödülle, aranan teröristler listesindeydi.

SABAH'IN YAYINLADIĞI FOTOĞRAF ÇEKYA EMNİYETİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Prag'da yakalanan Salih Müslüm operasyonlarının detayları ortaya çıkmaya başladı. Cuma gecesi Sabah.com.tr'de yayınlanan Salih Müslüm'ün Prag Marriot Hotel'de çekilmiş fotoğrafı Çekya polisini harekete geçirdi. Çekya güvenlik güçleri Cumartesi gecesi saat 02.35'te gözaltına alarak Prag emniyet müdürlüğüne götürdü. Çekya polisi, "operasyon İnterpol ve MİT işbirliği ile gerçekleştirildi" haberlerinin gerçekleri yansıtmadığını belirtti.





TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÜZERİNE GEÇİCİ TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Salih Müslüm'ün gözaltına alındığı haberinin Türk yetkililerine duyurulmasının ardından harekete geçen Dışişleri yetkililerinin talebi üzerine gözaltına alınan Salih Müslüm hakkında geçici tutuklama (Temporary Arrest) uygulandı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eski eşbaşkanı Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

GÜVENPARK'TAKİ BOMBALI SALDIRININ BİR NUMARALI ŞÜPHELİSİ

Açıklamada, Müslim hakkında Ankara Güvenpark'taki terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, nitelikli olarak kasten adam öldürmek, nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, kamu malına zarar verme ve tehlikeli maddeleri nakletme' suçlarından kamu davası açıldığı hatırlatıldı. Mahkemece Müslüm hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilen açıklamada, Kırmızı Bülten talep edildiği bilgisine yer verildi. Müslüm'in, Çekya'da bulunduğu belirlenince harekete geçildi. Çekya'nın da taraf olduğu 'Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi' hükümleri uyarınca iade talepnamesi gönderileceği ifade edildi.

11 ŞUBAT'TA ARANANLAR LİSTESİNE GİRMİŞ

İçişleri Bakanlığı, terör suçlarından arananlar listesini 11 Şubat tarihinde günceleyerek Müslüm'i de eklemişti. Aranan teröristler listesinin 'kırmızı kategorisi'ne eklenen Müslüm'ün başına 4 milyon lira ödül konulmuştu. Ankara Başsavcılığı, 17 Şubat 2016 günü Merasim Sokak'ta TSK'ya ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturmada Müslüm hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKACAK

Bir televizyon kanalında konuşan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın Salih Müslüm'ün iade talebini içeren dosyanın dün Çekya'ya iletildiğini belirtti. Ayrıca Başbakan Yardımcısı Bozdağ, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün bugün Çekya'da yargı önüne çıkarılacağını bildirdi.

TÜRKİYE İADESİNİ İSTEDİ

Salih Müslüm'ün yakalanmasıyla ilgili konuşan Bozdağ şunları söyledi: "Salih Müslüm'ün son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebiyle muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar. Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama alebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslüm yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir."