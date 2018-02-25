Terörist elebaşı Salih Müslim yakalandı

Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındığı bildirildi.
AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim dün Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.
Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.
Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.
Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti.
PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.
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ee daha terörist sevici chp den ses gelmedi. daha pikniktedir bu tipler. memlekete bakışı böyle bunların
Müslüm köpeği,serefsizi Çekya ya PKK,PYD,YPG ye silah satın alımı ve sevkiyatı için gelmiştir.Çekya aracı ülke.
Yalnız bu iti imralı daki cani gibi getirip beslemeyelim.Gereğini yapalım
Merkel (Hitlerin yegane temsilcisi) verdirmez, ifadesi alinip saliverilir.Veya iltica ettirirler. Bosh yere sevinilmemeli.
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