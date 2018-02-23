Terörist Salih Müslim korkudan sürekli yer değiştiriyor

Afrin operasyonunda terör Örgütü PYD/PKK'nın büyük darbe almasından sonra PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eşbaşkanı ve kırmızı listede arananlar arasında yer alan lideri Salih Müslim, Prag Marriot Hotel'de ortaya çıktı.

Sürekli korkudan yer değiştiren Salih Müslim'in Ayni otelde iki toplanti yaptığı anlaşıldı. Terör örgütü elebaşının bu korkak tavırları PYD/PKK'nin sonunun geldiği şeklinde yorumlandı.

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan terör örgütü PYD'nin eşbaşkanı Salih Müslim Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır. Daha sonra PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eşbaşkanı olarak seçildi



10 GÜN ÖNCE BRÜKSEL'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Brüksel'de destek arayışına girdi. PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin kırmızı bültenle aranan eski lideri Salih Müslim, destek arayışı için görüşmeler yaptı.