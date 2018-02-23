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Terörist korkudan sürekli yer değiştiriyor

Terör örgütü 'nın uzantısı 'nin eş başkanı Prag Marriot Hotel'de ortaya çıktı. Korkudan sürekli yer değiştiren Müslim'in aynı otelde iki toplantı yaptığı anlaşıldı.

Terörist Salih Müslim korkudan sürekli yer değiştiriyor

Afrin operasyonunda terör Örgütü /'nın büyük darbe almasından sonra PKK'nın uzantısı PYD'nin eşbaşkanı ve kırmızı listede arananlar arasında yer alan lideri , Prag Marriot Hotel'de ortaya çıktı.

Sürekli korkudan yer değiştiren Salih Müslim'in Ayni otelde iki toplanti yaptığı anlaşıldı. Terör örgütü elebaşının bu korkak tavırları PYD/PKK'nin sonunun geldiği şeklinde yorumlandı.

SALİH MÜSLİM KİMDİR?
1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan terör örgütü PYD'nin eşbaşkanı Salih Müslim Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır. Daha sonra PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eşbaşkanı olarak seçildi


10 GÜN ÖNCE BRÜKSEL'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, 'de destek arayışına girdi. PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin kırmızı bültenle aranan eski lideri Salih Müslim, destek arayışı için görüşmeler yaptı.

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  • 23 Şubat 2018, Cuma 21:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

şerefsiz müslüm sonun yakındır inşallah geberir gidersin

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evet0
hayır0
cevapla 23.02.2018 22:45
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