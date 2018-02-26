Salih Müslüm hakkında yeni gelişme

Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan Salih Müslüma hakkında Prag Büyükelçisinden flaş bir açıklama geldi. Prag Büyükelçisi, Müslüm'ün yargılanacağı duruşmanın yarına ertelendiğini söyledi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada Müslim'in yarın mahkemeye çıkacağını söyledi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Bigalı, "Bu teröristin 24 Şubat'ta Prag'a geldiği tespit edildi Çek polisi tarafından. Prag'da yakalandı. Bugünkü duruşma yarına ertelendi. Mahkeme yarın iade ya da hiç düşünmek istemediğimiz serbest bırakılma kararını verecek. Bu kişinin geçici tutuklanması talebimizi dün Çek yetkili makamlarına ilettik. Her iki ülke de suçluların iadesi anlaşmasına taraf olduğu için, iadesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Terör örgütü PYD/PKK'nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslüm, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanmıştı.