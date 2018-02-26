Afrin'de o bölge de temizlendi

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda son dakika haberler... TSK'dan yapılan açıklamada 20 Ocak'ta başlayan harekatta şu ana kadar 2059 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi, 112 nokta teröristlerden temizlendi.

AFRİN'DE 1 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Karmanluk köyünü teröristlerden temizledi.

Dün itibarıyla harekatın birinci aşaması tamamlandı. Cephedeki askerler birleşti ve Afrin'in çevresinde hilal oluştu.