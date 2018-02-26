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Afrin'de o bölge de temizlendi

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 38. güne girildi. Son dakika haberine göre, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059. Harekatın ilk gününden bu yana 113 nokta teröristlerden temizlendi. JÖH ve PÖH timleri de Afrin'e Hassa'dan giriş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Afrin'in güneybatısındaki Karmanluk köyünü teröristlerden arındırdı

Afrinde o bölge de temizlendi

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda son dakika haberler... TSK'dan yapılan açıklamada 20 Ocak'ta başlayan harekatta şu ana kadar 2059 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi, 112 nokta teröristlerden temizlendi.

AFRİN'DE 1 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Karmanluk köyünü teröristlerden temizledi.

Dün itibarıyla harekatın birinci aşaması tamamlandı. Cephedeki askerler birleşti ve Afrin'in çevresinde hilal oluştu.

  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 12:40
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