;
Yol Durumu
  1. İşte CHP-PKK işbirliğinin son kanıtı!
  2. Türkiye'nin 5'te 1'i "alt-üst soyu"nu öğrendi

'den tutuklanan 'nin ifadesi ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracatçı Birliği Başkanı ’nin ifadesi ortaya çıktı.

FETÖden tutuklanan Zekeriya Metenin ifadesi ortaya çıktı

Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç ile birlikte tutuklanan Mete, birliğin 17-25 Aralık sonrası 'ya 7.4 milyon yatırması ve lehine verdiği çeşitli demeçler sebebiyle tutuklanmıştı. Mete'nin sorgusunda iddiaları reddettiği anlaşıldı.

Birliğe ait 7.4 milyonun Bank Asya'ya yatırılması olayında Genel Sekreterliği sorumlu tutan Mete, ifadesinde şunları söyledi: "1999 yılında Hububat isimli birliğe Başkan Vekili olarak girdim, son 10 yılda da başkanlık yapmaktayım. ile hiç karşılaşmadım, iletişim kurmadım. Bu yapıya para vermedim. TUSKON Yöneticisi Mustafa Günay ile zaman zaman sektör ile ilgili görüşmüş ve mesajlaşmış olabilirim.

"BANK ASYA'DAN BÖYLE BİR TEKLİF ALINMASI…"
Bank Asya'ya para yatırılması konusunda ise, Genel Sekreter personeli Birliğin mevzuatlarının hangi bankada değerlendirileceğinden sorumludur. Ama genel teamül en yüksek faiz veren bankaya yatırmaktır. Bu işin benimle alakası yoktur. 27 Ocak 2014 tarihinde ben yurtdışındaydım. Genel Sekreterlik bana 10 bankadan alınan teklif oranlarını gönderdi. Ben zaten fuardaydım. Almanya'ya faks çekip 'imzanız var' dediler. Teklife imza atan üyeleri gördüm ve ben de imzaladım. Bank Asya en yüksek faizi verdiği için seçilmiştir. Bu tarihte Bank Asya'dan böyle bir teklifin alınması bana da enteresan gelmişti. Bunun pazarlıkları da Genel Sekreterlik personeli tarafından yapılmıştır. Belgedeki imza bana aittir. Fakat benim Bank Asya ile çalışılmasına dair ne yazılı ne de sözlü bir talimatım olmamıştır."

"GENEL SEKRETERLİK EKLEMİŞ"
, FETÖ lehine verdiği bazı demeçler ve gazete kupürleri ile ilgili soruya ise; "Bahse konu röportajı hatırladım ancak bu röportaj 2014 yılının çok öncesindeydi. Demeçler kısmen bana aittir. Bu haber 28 Şubat 2014 tarihinde neden çıktı bilmiyorum. Buna ben karar vermedim. Sanırım gazete yönetiminin tasarrufu… Ayrıca bu haberin internet sayfasından üyelere duyurulması talimatını ben vermedim. Genel Sekreterlik siteye eklemiş."

Etiketler: , , ,
  • 22 Şubat 2018, Perşembe 13:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar