Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç ile birlikte tutuklanan Mete, birliğin 17-25 Aralık sonrası Bank Asya'ya 7.4 milyon yatırması ve FETÖ lehine verdiği çeşitli demeçler sebebiyle tutuklanmıştı. Mete'nin sorgusunda iddiaları reddettiği anlaşıldı.

Birliğe ait 7.4 milyonun Bank Asya'ya yatırılması olayında Genel Sekreterliği sorumlu tutan Mete, ifadesinde şunları söyledi: "1999 yılında Hububat isimli birliğe Başkan Vekili olarak girdim, son 10 yılda da başkanlık yapmaktayım. Fetullah Gülen ile hiç karşılaşmadım, iletişim kurmadım. Bu yapıya para vermedim. TUSKON Yöneticisi Mustafa Günay ile zaman zaman sektör ile ilgili görüşmüş ve mesajlaşmış olabilirim.





"BANK ASYA'DAN BÖYLE BİR TEKLİF ALINMASI…"

Bank Asya'ya para yatırılması konusunda ise, Genel Sekreter personeli Birliğin mevzuatlarının hangi bankada değerlendirileceğinden sorumludur. Ama genel teamül en yüksek faiz veren bankaya yatırmaktır. Bu işin benimle alakası yoktur. 27 Ocak 2014 tarihinde ben yurtdışındaydım. Genel Sekreterlik bana 10 bankadan alınan teklif oranlarını gönderdi. Ben zaten fuardaydım. Almanya'ya faks çekip 'imzanız var' dediler. Teklife imza atan üyeleri gördüm ve ben de imzaladım. Bank Asya en yüksek faizi verdiği için seçilmiştir. Bu tarihte Bank Asya'dan böyle bir teklifin alınması bana da enteresan gelmişti. Bunun pazarlıkları da Genel Sekreterlik personeli tarafından yapılmıştır. Belgedeki imza bana aittir. Fakat benim Bank Asya ile çalışılmasına dair ne yazılı ne de sözlü bir talimatım olmamıştır."





"GENEL SEKRETERLİK EKLEMİŞ"

Zekeriya Mete, FETÖ lehine verdiği bazı demeçler ve gazete kupürleri ile ilgili soruya ise; "Bahse konu röportajı hatırladım ancak bu röportaj 2014 yılının çok öncesindeydi. Demeçler kısmen bana aittir. Bu haber 28 Şubat 2014 tarihinde neden çıktı bilmiyorum. Buna ben karar vermedim. Sanırım gazete yönetiminin tasarrufu… Ayrıca bu haberin internet sayfasından üyelere duyurulması talimatını ben vermedim. Genel Sekreterlik siteye eklemiş."