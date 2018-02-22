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Türkiye'nin 5'te 1'i "alt-üst soyu"nu öğrendi

İçişleri Bakanlığınca e-Devlet uygulaması üzerinden verilen "Alt-üst soy raporu" hizmeti kapsamında, bir haftada 14 milyon 568 bin 890 belge üretildi. Son açıklanan verilere göre 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye nüfusunun 5'te 1'i "alt-üst soy raporu"nu almış oldu.

Türkiyenin 5te 1i alt-üst soyunu öğrendi

"Alt-üst soy raporu" hizmeti kapsamında bir haftada 14 milyon 568 bin 890 belge üretildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3 Kasım 2017 tarih ve 30229 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44'üncü maddesinin 5'inci fıkrasına, "Kişiler, kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir." hükmü eklendi.

e-Devlet ile soyağacı sorgulama yapmak için tıklayın!

Kanundeğişikliğiyle vatandaşların sadece ilçe nüfus müdürlüklerinden bilgi amaçlı verilen "alt soy üst soy raporu"nu e-Devlet üzerinden de alabilmeleri mümkün hale geldi.

İnternetten 8 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanan ve yoğun talep nedeniyle 5 gün geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu", 14 Şubat gece yarısı yeniden kullanıma açıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam eden "alt-üst soy raporu" hizmetinde, son bir haftada 14 milyon 568 bin 890 belge üretildi.

Son açıklanan verilere göre 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye nüfusunun 5'te 1'i, söz konusu hizmet üzerinden "alt-üst soyu"nu öğrenmiş oldu.

  • 22 Şubat 2018, Perşembe 13:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Dulqarnein Dulqarnein

yurt disindan nasil yapilacak? PTT sifresi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 13:59
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