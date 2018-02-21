;
Yol Durumu
  1. Türkiye duyurdu! Doğu Akdeniz'de gerilim yükseldi
  2. 1,5 yılda 63 bin Ömer Halis...

Ünlü işadamı 'den tutuklandı

/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddia edilen İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği’nin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ’nin de aralarında olduğu 2 şüpheli tutuklandı.

Ünlü işadamı FETÖden tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya para yatırılması talimatının ardından İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği'nin 27 Ocak 2014'te 3 milyon 600 bin TL, 17 Haziran 2014'te ise 3 milyon 800 bin TL'yi bankaya yatırdığını tespit etti.

7 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre söz konusu paralar, başka bankalardaki hesaplardan çekilerek Bank Asya'ya aktarılmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla birliğin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

BAŞKAN TUTUKLANDI

8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcı tarafından yapılan sorguları ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sorgu sonucu Sübet Çiçek, Kazım Taycı, İzzet Selçuk Şaban isimli şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest kalırken İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Alparslan Arduç üyeliği suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: ,
  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 08:47
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
antalyalı antalyalı

bu vatanın ekmeğini yiyin ,sonrada satın vatanınızı ,hayvan bile sizden bin kat şereflidir beeee

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 14:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar