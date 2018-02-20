Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Suriye'de kimyasal silahtan ablukaya kadar Esed rejiminin çocuklara yaptığı zulümler üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalışması, Suriye'de işlenen suçları kez daha gündeme getirdi.

Suriyeli çocuklar, 2011'den beri hava saldırılarının, klor gazının ya da silahlı çatışmaların hedefi olmaya devam ederken, terör destekçisi hesapların masum bedenler üzerinde yapmaya çalıştığı karalama kampanyası ise "bu kadar da olmaz" dedirtti.





Propaganda hesapları, Afrin'de yaralı çocuk fotoğrafı bulamayınca çareyi eli kanlı Esed rejiminin hedef aldığı çocuk görsellerini kullanmakta buldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için farklı yer ve zamanda çekilmiş birçok fotoğraf kullanan terör destekçisi hesaplar, en çok Suriyeli çocukların acıları üzerinden prim yapmaya çalıştı.





"TSK'nın Afrin'de çocukları hedef aldığı" yalanıyla paylaşılan görsellerin büyük bir kısmında Esed'in Halep'te Doğu Guta'da ya da Humus'ta hedef aldığı çocuklar yer aldı.

Hava saldırısından korkan Suriyeli 2 kardeşin ve Humus'ta yıkılmış bir evin duvarından bakan çocukların fotoğraflara yansıyan gözlerindeki endişe Suriye'de Esed rejimi tarafından hedef alınan yüzbinlerce çocuğun dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

Terör örgütünün kara propagandasında kullandığı Halep'te enkaz altında kalmış bebek görseli de Esed rejiminin 2011'den bu yana öldürdüğü 21 binden fazla çocuğu hatırlattı.





Esed'in abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da, 2013'te yaptığı kimyasal saldırıda ölen çocukların cansız bedenleri bile PYD/PKK destekçilerinin kirli yalanlarına alet oldu.

PYD/PKK destekçileri, TSK'yı karalamak için birçok yöntem denedi ama en çok Suriyeli çocukların acılarını kullandı.

SAVAŞIN EN BÜYÜK MAĞDURU ÇOCUKLAR

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırladığı raporda, Suriye'de Mart 2011'den bu yana çocuklara yönelik ihlallerde dünya genelinde ilk sırada olduğuna işaret edildi.





Rapora göre, Esed rejimi ve destekçilerinin 2011'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 21 bin 631 çocuk öldü.

Terör örgütü PYD/PKK'nın saldırılarında ise en az 127 çocuğun öldüğü ve 503 çocuğun alıkonulduğu kaydedildi.

3,2 MİLYON ÇOCUK EĞİTİM ALAMIYOR

Raporda, ülkedeki iç savaşın en büyük mağdurunun çocuklar olduğu belirtilirken, neredeyse 7 yıldır devam eden savaş yüzünden yaklaşık 1378 okul ve kreşin yerle bir olduğu ve 3,2 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığı öne çıkarıldı.

SİLAH ALTINA ALINIYORLAR

Ağın raporunda, rejim güçleri ve PYD/PKK terör örgütünün çocukları silah altına alması da en önemli hak ihlali olarak değerlendirildi.

Raporda, "Suriye rejimi 14 yaşını doldurmuş küçük yaştakileri silahlandırıyor, ailelerin maddi ihtiyaçlarını bilen rejim bu durumu kullanıyor. Rejimin kan kaybetmesinin ardından rejime bağlı yerel milisler 18 yaşından küçükleri saflarına katmaya başladı. Tahminlerimize göre, yerel milislerin saflarında en az 349 çocuk bulunuyor." ifadelerine yer verildi.