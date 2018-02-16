Afrin yalanlarını kullanarak sabote etmeye çalıştı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak isteyen Armanc Agid Nerweyi adlı dernek çalışanı, basın mensubuymuş gibi toplantıya katılarak Basnews için çalıştığını belirtti ancak isminin yazılı olduğu bir derneğin kartvizitini dağıttı.

AFRİN'DEN OLDUĞU İDDİASI YALAN ÇIKTI

Terör örgütü PYD/PKK yanlısının, toplantıda gösterdiği fotoğrafların Afrin'den olduğu iddiası ise yalan çıktı.

Nerweyi'nin gösterdiği fotoğrafların terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarınca da kara propaganda için kullanıldığı ortaya çıktı.

2016'NIN AĞUSTOS AYINDA MEDYADA YAYIMLANDIĞI GÖRÜLDÜ

Toplantıda provokasyon girişiminde bulunan Nerweyi'nin Afrin'de çekildiği yalanıyla gösterdiği fotoğraflardan biri olan yaralı çocuk fotoğrafının 2016'nın ağustos ayında medyada yayımlandığı görüldü.

Nerweyi'nin gösterdiği, daha önce terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları tarafından "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle kullanılan bir diğer fotoğraf ise Suriye'deki sahra hastanelerinin birinde çekildiği ve 18 Aralık 2015 tarihli Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin bir haberinde kullanıldığı, Reuters ajansınca servis edilen bir fotoğraf olduğu tespit edildi.

İNTERNETTEN İNDİRMİŞ

Basın toplantısı sonrasında Nerweyi, bu fotoğrafları internetten indirdiğini belirtti.

Gazeteci olduğunu iddia eden Nerweyi, basın toplantısı kurallarına uygun davranmadı. Nerweyi, kendisine söz verilmediği halde oturduğu yerden yüksek sesle konuşmaya başladı. Basın toplantısının düzenlendiği sırada bir soruya cevap veren konuşmacının sözünü provokatörlük yaparak kesmeye çalıştı.

Başbakan Yıldırım da basın toplantısında yalan söyleyerek provokatörlük yapan Nerweyi'ye yönelik, "Onlar başka olayların resimleri. Propaganda yapma. Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel. Orada doğrusunu görürsün. Bu gösterdiklerin hep başka olaylara ait resimler. Burada etkilemeye kalkma." ifadelerini kullanmıştı.