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Meteoroloji İstanbul'u uyardı! (20 Şubat 2018 hava durumu tahminleri)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini raporlarını açıkladı. Peki tahminlere göre İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İzmir'e kar ne zaman yağacak? İstanbul'da hava durumu bugün nasıl olacak? Ankara'da hava durumu bugün nasıl olacak? İzmir'de hava durumu bugün nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Birçok şehrimizde çiçekler açtı, güneşli günlerde hava sıcaklıkları yer yer 20 derecelere yaklaştı, dün ilk cemre havaya düştü. Tam bahar geliyor derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu hafta için yaptığı hava durumu tahminleri son dakika verileriyle değişti ve hafta sonu için yeni bir soğuk hava dalgası geldiği belirtildi. Yarından itibaren yurdun büyük çoğunluğunda etkili olmaya başlayacak yağmurla beraber hava sıcaklıkları da düşecek.

  • 20 Şubat 2018, Salı 11:26
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