Meteoroloji İstanbul'u uyardı! (20 Şubat 2018 hava durumu tahminleri)

Birçok şehrimizde çiçekler açtı, güneşli günlerde hava sıcaklıkları yer yer 20 derecelere yaklaştı, dün ilk cemre havaya düştü. Tam bahar geliyor derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu hafta için yaptığı hava durumu tahminleri son dakika verileriyle değişti ve hafta sonu için yeni bir soğuk hava dalgası geldiği belirtildi. Yarından itibaren yurdun büyük çoğunluğunda etkili olmaya başlayacak yağmurla beraber hava sıcaklıkları da düşecek.