Sivilleri katleden PKK'nın yalanları





Karalama kampanyası kapsamında terör örgütü PKK tarafından asılsız iddialarla ve düzmece hesaplarla servis edilen birçok yalan bilgi ve fotoğraf dolaşıma sokuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan başlatılan karalama kampanyası devam ediyor.

Terör örgütünün "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanını ortaya atmak için militanlara sivil kıyafetler giyip çatışmalara gitme talimatı verdiği medyaya da yansımıştı. Terör örgütü ağır darbe yedikçe kara propaganda çalışmalarına hız verdi. Dışarıdaki ve içerideki terör destekçileri küstah yalanların yayılması için elinden geleni yapıyor. Bu karalama kampanyasına karşılık vatansever vatandaşlar sosyal medyada #PKKSivilleriKatlediyor etiketiyle tepkilerini gösterip PKK/YPG'nin yalanlarını ortaya seriyor.

İşte o yalanlar: