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Sivilleri katleden PKK'nın yalanları

Zeytin Dalı Harekatı'yla ağır darbe yiyen YPG/PKK, var gücüyle sosyal medyada kara propaganda yapmaya çalışıyor. Militanlarına 'sivil kıyafetler giyip çatışmaya gidin' diyen terör örgütü, o militanları öldürüldüğünde de ' siviller öldürülüyor' algısı yaratmaya çalışıyor. Örgüt, Türkiye’yi bu kara propagandayla uluslararası alanda suçlu konuma düşürmek istiyor.



Karalama kampanyası kapsamında terör örgütü PKK tarafından asılsız iddialarla ve düzmece hesaplarla servis edilen birçok yalan bilgi ve fotoğraf dolaşıma sokuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan başlatılan karalama kampanyası devam ediyor.

Terör örgütünün "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanını ortaya atmak için militanlara sivil kıyafetler giyip çatışmalara gitme talimatı verdiği medyaya da yansımıştı. Terör örgütü ağır darbe yedikçe kara propaganda çalışmalarına hız verdi. Dışarıdaki ve içerideki terör destekçileri küstah yalanların yayılması için elinden geleni yapıyor. Bu karalama kampanyasına karşılık vatansever vatandaşlar sosyal medyada #PKKSivilleriKatlediyor etiketiyle tepkilerini gösterip PKK/YPG'nin yalanlarını ortaya seriyor.

İşte o yalanlar:
  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 16:52
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Naim Naim

Kalleşler ne oyunlar yapıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 24.01.2018 17:19
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