Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ürdün'ün başkenti Amman'a gitti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Akar'ın Amman'da resmi temaslarda bulunacağı belirtildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ürdün'ün başkenti Amman'a gitti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Akar'ın Amman'da resmi temaslarda bulunacağı belirtildi.
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