Avukatın zor görevi
Antalyalı genç avukat Sevgi Yurtseven’in ilk davası, baba kurbanı olan çocukluk arkadaşı matematik dehası Esra Özen cinayeti oldu...
ESRA'NIN LİSE ARKADAŞI AVUKAT SEVGİ YURTSEVEN
Esra ile birlikte büyüdüklerini, aynı okula gittiklerini belirten Sevgi Yurtseven, "Esra'nın hayalleri vardı" dedi.
AĞIR CEZA ALACAK
Sertok Özen ifadesinde cinayeti işlediğinde alkollü olduğunu, 90 bin lira ev kredisi borcunu ödeyemediği için bunalıma girdiğini ve ailesi ile geçimsizlik yaşadığını söyledi. Özen'in öldürdüğü kızı Esra'nın matematik dehası olduğu, üniversite sınavında ilk 2 bin kişi arasına girdiği ve ODTÜ'yü kazandığı fakat ailevi problemler yüzünden okula gidemediği ortaya çıktı. Bu olay günlerce konuşulurken, dün ilginç bir gelişme yaşandı. Olaydan şans eseri kurtulan Şafak Özen, Emine ile Osman Göker'in vekilliğini ölen Esra'nın en yakın arkadaşı olan avukat Sevgi Yurtseven aldı. Sevgi Yurtseven, Antalya Lisesi'nden mezun olduktan sonra Esra'nın Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü kazandığını kendisinin ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladığını söyledi. Esra'nın okula devam edemediğini söyleyen genç avukat, "Esra'nın babası sürekli alkol alıyordu. Esra okul kaydını parasızlıktan dondurdu ve Antalya'ya döndü. Bu dava benim için çok zor. Sertok amca bana 'kızım' derdi. İlk duruşmada beni karşısında gören Sertok Özen savunma yapmadı, yüzüme bakamadı. O adamın en ağır cezayı alması için mücadele vereceğim" ifadelerini kullandı.
Erdoğan ÖZTÜRK
Etiketler: Antalya , Sevgi Yurtseven , Esra Özen , Cinayet
- 20 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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