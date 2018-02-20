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Avukatın zor görevi

lı genç avukat ’in ilk davası, baba kurbanı olan çocukluk arkadaşı matematik dehası i oldu...

Avukatın zor görevi
Antalya'da işçi emeklisi Sertok Özen iddiaya göre sürekli alkol alıyordu. Özen 14 Ekim 2017'de önce kendisinden boşanmak isteyen eşi Hanife Özen'i (47) daha sonra kızı Esra Özen'i (23) silahla vurarak öldürdü. 19 yaşındaki oğlu Şafak ise işte olduğu için kurtuldu. Olay yerinden kaçan 54 yaşındaki Sertok Özen fare zehri içerek intihar etmeye kalkıştığı sırada yakalandı.


ESRA'NIN LİSE ARKADAŞI AVUKAT
Esra ile birlikte büyüdüklerini, aynı okula gittiklerini belirten Sevgi Yurtseven, "Esra'nın hayalleri vardı" dedi.

AĞIR CEZA ALACAK
Sertok Özen ifadesinde i işlediğinde alkollü olduğunu, 90 bin lira ev kredisi borcunu ödeyemediği için bunalıma girdiğini ve ailesi ile geçimsizlik yaşadığını söyledi. Özen'in öldürdüğü kızı Esra'nın matematik dehası olduğu, üniversite sınavında ilk 2 bin kişi arasına girdiği ve ODTÜ'yü kazandığı fakat ailevi problemler yüzünden okula gidemediği ortaya çıktı. Bu olay günlerce konuşulurken, dün ilginç bir gelişme yaşandı. Olaydan şans eseri kurtulan Şafak Özen, Emine ile Osman Göker'in vekilliğini ölen Esra'nın en yakın arkadaşı olan avukat Sevgi Yurtseven aldı. Sevgi Yurtseven, Lisesi'nden mezun olduktan sonra Esra'nın Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü kazandığını kendisinin ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladığını söyledi. Esra'nın okula devam edemediğini söyleyen genç avukat, "Esra'nın babası sürekli alkol alıyordu. Esra okul kaydını parasızlıktan dondurdu ve Antalya'ya döndü. Bu dava benim için çok zor. Sertok amca bana 'kızım' derdi. İlk duruşmada beni karşısında gören Sertok Özen savunma yapmadı, yüzüme bakamadı. O adamın en ağır cezayı alması için mücadele vereceğim" ifadelerini kullandı.


Erdoğan ÖZTÜRK
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