Hürriyet'in ABD beslemesi yazarından skandal yazı

Hürriyet Gazetesi'nde "Karargah rahatsız" manşetiyle hatırladığımız yazar Sedat Ergin, skandal bir yazı kaleme alarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni teröristlerle işbirliği içerinde göstermeye çalıştı.

İDDİANIN ÇIKIŞ NOKTASI BBC

TSK'nın Tahrir el-Şam (HTS) ile birlikte hareket ettiği iddiasını ortaya ilk atan kişinin ise BBC muhabiri Riam Dalati olduğu ortaya çıktı. Dalati sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweetler ile bu iddiayı ortaya atarak "TSK konvoyuna HTS eşlik ediyor" demiş ve bunun ardından konvoyun Rus ve Esed uçaklarınca bombalandığını sonrasında İran milislerinin konvoya saldırdığ��nı ardından Türk uçaklarının müdahale ettiğini söylemişti. Dalati daha sonra 30 Ocak'ta attığı tweetler ile kendi iddiasını yalanlayarak bu haberin doğru olmadığını bildirmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Tahrir el-Şam'ın birlikte hareket etmediğinin altını çizmişti.

ASKERLİK UZATILDI HABERİNİ YAPAN ERGAN DA İŞİN İÇİNDE

Haberin çıkış noktası Dalati 30 Ocak'ta bu iddiasını yalanlamasına rağmen, geçtiğimiz hafta "Askerlik uzatıldı" yalanıyla da gündeme oturan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı Uğur Ergan TSK-Tahrir el-Şam işbirliği yalanını 31 Ocak'ta yaptığı haberle sürdürerek büyük bir skandala imza attı.

ALGI OPERASYONUNU ERGİN SÜRDÜRDÜ

Aydın Doğan'ın ABD yanaşması kalemlerinden Sedat Ergin ise bugün Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı "Tahrir el-Şam, İdlib'de Türk askeri konvoyuna eşlik edince" başlıklı yazısında Uğur Ergan'ın bu yalanını kaynak göstererek skandal bir yazıya imza attı. Türkiye-Rusya-İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen El Nusra'dan ayrılarak Suriye'de bulunan başka grupları da içine alıp genişleyen Tahrir el-Şam örgütü ile Türkiye'ye bir arada göstermeye çalışan Ergin, bu hareketiyle uluslararası kamuoyunda ve özellikle de ABD'de "Türkiye Suriye'de terör örgütleriyle işbirliği içerisinde" algısını yaratmaya çalıştı.

CHP'li Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'yu terör örgütü ilan ederek Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almaya çalışarak yaratmaya çalıştığı algı operasyonu tutmayınca bu kez de başka yalanlarla Türkiye'nin adını lekeleme çalışmaları devam etti.

HÜRRİYET'İN İLK VUKUATI DEĞİL!

Daha önce Hürriyet'in Washington temsilciliğini yapan Tolga Tanış da Türkiye'yi DEAŞ'la işbirliği içerisinde göstermeye çalışmıştı. "DEAŞ'a Türkiye yardım ediyor" haberiyle dünya kamuoyunda Türkiye'yi DEAŞ'la işbirliği içerisinde göstermeye çalışan Tanış, bu skandal yalanın ardından Hürriyet'ten kovulmuştu.