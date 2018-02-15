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Sanatçılar Mehmetçik'e destek için sınırda

ve grubunun terör örgütlerine karşı birlikte yürüttüğü Harekatı 27 gündür devam ederken sanatçılar da Mehmetçiğe destek için 'a geldi.

Sanatçılar Mehmetçike destek için sınırda

TÜRK Silahlı Kuvvetleri () tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 27 gündür yürütülen ' Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528'e yükselirken Erhan Yazıcı, , , , , 'nin de aralarında bulunduğu sanatçılar 'da.

YAVUZ BİNGÖL: MEŞRU GÖRÜYORUM Yavuz Bingöl yaptığı açıklamada "Son CIA raporunda PYD'nin 'nın Suriye'deki milis gücü olduğu açıkça belirtildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği de oydu. Yapılan operasyonu ben şahsen çok meşru görüyorum" dedi.

TAMER KARADAĞLI: MEHMETÇİK'İN YANINDA OLMAK BİZİM GÖREVİMİZ
Tamer Karadağlı "Bir tane Türkiye var o da bizim vatanımız. Mehmetçiğin yanında olmak bizim görevimiz. Bundan sora da bir sürü sanatçı gelecektir" diye konuştu.

VOLKAN SEVERCAN: SAVAŞ SADECE CEPHEDE DEVAM ETMİYOR
Volkan Severcan yaptığı açıklamada "Hepimiz elimizden geldiğince buraya geldik. Meslektaşlarımızı temsilen buradayız. Biz Tamer'le askerliğimizi de beraber yapmıştık. Bildiğimiz çok önemli bir şey var ki savaş sadece cephede devam etmiyor. Bizler cephedeki Mehmetçiğimize destek olmak için, şehitlerimizin acısını paylaşmak için buraya geldik" dedi.

ERHAN GÜLERYÜZ: BURAYA ACILARI PAYLAŞMAYA GELDİK
Erhan Güleryüz, "80 milyon tek bir yürek olarak gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mehmetçiğimizin bu bölgeyi toparlayacağına eminiz.Burada Hatay'da Reyhanlı'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını da paylaşmaya geldik. Sanat ve sanatçının da Mehmetçikle beraber olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 11:58
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ayhnkrblt ayhnkrblt

kuru kuruya destek ne işe yarar, reklam yapmayın, icraat yapın. oynadığınız dizilerin bir günlük gelirini bağışlayın mesela.

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evet2
hayır1
cevapla 15.02.2018 14:48
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