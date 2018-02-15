Başbakan Yıldırım: Önemli anlaşmalara imza attık

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus'ta iş dünyası temsilcilerine seslendi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Otomotiv yan sanayiyi destekleyecek yatırımları Türkiye gerçekleştirebilir. Türkiye'nin bu konularda özellikle yüksek öğretimde iş birliğinin daha da ileri taşınması mümkündür.

Hava trafiğini daha da artırmak lazım. Hatta bir tane ile yetinmemeli daha fazla sefer olmalı ki gidiş ve gelişler artsın, daha fazla iş fırsatları oluşsun. Bunun için biz Belarus-Türkiye ilişkilerinde kazan kazan esasına göre işlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

Dün sayın Başbakan güzel bir şey söyledi; yıllar önce kullanılan bir su yolu var. Bu su yolu birleştirilebilir ve böylece taşıma maliyetleri daha da aşağı çekilebilir. Ticaretin büyümesinin önündeki engeller de çok daha düşük seviyelere geriletebilir. Ticaret esastır. Ulaşım hiçbir zaman ticaret olmamalıdır.

Belarus ile Türkiye ikili anlamda hiçbir sorunumuz yok ve biz Belarus'ta en son 15 Temmuz darbe girişimin de çok büyük bir dostluk gördük. Ayrıca bu terör örgütünün ülkedeki faaliyetlerine hiç tereddüt etmeden son verdiler. Biz bu dostluğun ne kadar kıymetli olduğunu gördük. İstiyoruz ki bu dostluğumuzu ticari faaliyetlerimizi, kültürel faaliyetlerimizi de geliştirerek turizm ile ilgili karşılıklı gelişme sağlayarak kazanalım.

Türkiye etrafında yaşanan iç savaşa rağmen, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi. Üçüncü çeyrekte yüzde 11'in üzerinde büyüdük. Bu istikraran ve güvenden geliyor. Güçlü ekonomiden geliyor. Türkiye'nin özelleştirmede fevkalade projeleri var. Bütün tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Her iki ülkenin de kendine özgü fırsatları var. Belarus'ta kimya gibi sektörler çok cazip. Bütün bu fırsatları hangi alanda boşluk ve ihtiyaç olduğunu belirleyecek olan sizlersiniz. Bizim yapmamız gereken de sizleri bir araya getirmek, fırsatları değerlendirmenize vesile olmaktır.

Sayın Başbakan başta olmak üzere, heyetimize göstermiş olduğunuz yakın alaka ve misafir severlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Dün 6 tane anlaşma imzaladık. Yatırımın korunması ve kombine taşımacılık, bilimsel teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve daha birçokları. Dün yetiştiremedik. Bu kültür hizmeti. Sağolsun Belarus devleti bir 5 bin metrekare kapalı alana sahip tamamlanmaya yakın bir okulu, Türkiye Belarus ortak anaokulu şeklinde işletilmesi konusunda büyük bir lütuf, güzel bir iş birliği için imkan sunduç Maarif Vakfımız buraya öğretmen tayin edip, işletecek. Eksik kalan kısımları var. 500 bin dolar kadar harcama yapılacak. Böylece Belarus-Türkiye arasında yavrularımız ortak kültürümüzü öğrenme fırsatı bulacaklar.