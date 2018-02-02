Hem yalancı hem yüzsüz Hürriyet!

Doğan Medya'ya ait Hürriyet sabah saatlerinde yine büyük bir skandala imza attı. Sözde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yayınladığı açıklamaya göre son dakika olarak "Askerlik süresi uzatıldı" haberi geçen Hürriyet'in yalanı erken patladı.

BİR DE UTANMADAN KAYNAĞI KİM DİYE MANŞET ATTILAR!

Hürriyet'in haberi duyurmasının ardından hükümet yetkilileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri arka arkaya açıklama yaptı. Askerlik süresinin uzatıldığı haberlerini yalanlayan yetkililer bunun sahte bir bildiri olduğunun altını çizdi. Yalanın kaynağı Hürriyet'in pişkinliği ise tam da bu noktada başladı. Haberi son dakika olarak duyuran Hürriyet, bu yalanlamanın ardından yalanına kılıf uydurma çabası içerisine girdi.

Hürriyet Gazetesi'nden haberin kaynağı olan muhabir Uğur Ergan bir açıklama yayınladı. Açıklamada kendisine WhatsApp üzerinden Genelkurmay tarafından bir bildiri yollandığını iddia eden Ergan, bu sahte bildiri sonrası haberin Hürriyet tarafından servis edildiğini kabul etti.

Tüm Türkiye'yi bu yalan haberle şoka sokan Hürriyet daha sonrasında ise utanmadan "haberin kaynağı kim?" manşetiyle yalanına ortak aradı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Hürriyet'in bu haberleri sonrası birçok tepki mesajları attı. Hürriyet'in kendi haberini yalanlayarak suçu başkalarının üzerine atma çabasını gören vatandaşlar bu tuzağa düşmedi.





