İşte Zehra teyze

Afrin'deşehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar "Babamlarasöyleyin, devletin bağladığı aylığınyüzde 10'unu yine Zehra teyzenin orayaversinler. Hakkınızı helal edin" diyerek, vasiyetinin son satırlarında bahsettiği Zehra Söylemez şehitliğe gelip, kahramana dua etti. Safranbolu Yağmur Yardımlaşma DerneğiBaşkanı Söylemez, "Sağ olsun, her zaman,sürekli bağış gönderdi; ama biz çokgörüşemedik, görevdeydi. Şu an bilegörevde. Etiopya'da yaptığımız ÖmerHalis Demir yetimhanesine bağışı nasipoldu" dedi.
ANNEYE EV ALINIYOR Öte yandan AK Parti KarabükMilletvekili Mehmet Ali Şahin,şehidin, arkadaşına attığı mesajda"Anneme o istediği evi alsınlar"vasiyetinin yerine getirileceğiniaçıkladı. Bir iş adamının söz konusuevi almak istediğini anlatan Şahin, "Biriş adamı şehidimizin vasiyetini okumuşve beni telefonla arayarak söz konusuevi şehidin ailesine almak istediğinisöyledi. Ben de şehidin babasıİsmail Bey ile temasa geçtimve olurlarını aldım. İsminingizli tutulmasını isteyeniş adamımızı aradım,Türk Kızılayı aracılığıile Safranbolu'dan evialmak istediğini ifadeetti" diye konuştu.
YARDIMI İKİ KATINA ÇIKARTTI TAKVİM'in ulaştığı Zehra Söylemez, şehit Akpınar için şunları söyledi: Kendisi eşimin öğrencisi. Asker ocağından her ay düzenli yardım gönderirdi. Operasyona gidince yardımı iki katına çıkardı. Merhametli, güzel yürekli bir evladımızdı.
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