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İşte Zehra teyze

Şehit ’ın vasiyetindeki : Her ay mutlaka bağış gönderirdi. Etiopya’da yaptığımız yetimhanesine bağışı nasip oldu

İşte Zehra teyze
Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş "Babamlara söyleyin, devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin" diyerek, vasiyetinin son satırlarında bahsettiği şehitliğe gelip, kahramana dua etti. Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Söylemez, "Sağ olsun, her zaman, sürekli bağış gönderdi; ama biz çok görüşemedik, görevdeydi. Şu an bile görevde. Etiopya'da yaptığımız Ömer Halis Demir yetimhanesine bağışı nasip oldu" dedi.

ANNEYE EV ALINIYOR
Öte yandan AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, şehidin, arkadaşına attığı mesajda "Anneme o istediği evi alsınlar" vasiyetinin yerine getirileceğini açıkladı. Bir iş adamının söz konusu evi almak istediğini anlatan Şahin, "Bir iş adamı şehidimizin vasiyetini okumuş ve beni telefonla arayarak söz konusu evi şehidin ailesine almak istediğini söyledi. Ben de şehidin babası İsmail Bey ile temasa geçtim ve olurlarını aldım. İsminin gizli tutulmasını isteyen iş adamımızı aradım, Türk Kızılayı aracılığı ile Safranbolu'dan evi almak istediğini ifade etti" diye konuştu.


YARDIMI İKİ KATINA ÇIKARTTI
TAKVİM'in ulaştığı Zehra Söylemez, şehit Akpınar için şunları söyledi: Kendisi eşimin öğrencisi. Asker ocağından her ay düzenli yardım gönderirdi. Operasyona gidince yardımı iki katına çıkardı. Merhametli, güzel yürekli bir evladımızdı.
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